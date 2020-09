Bandiere a mezz'asta a Serravalle Pistoiese per i funerali di Willy Monteiro

Il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi e tutta la giunta comunale esprimono le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia di Willy Monteiro Duarte barbaramente ucciso nei giorni scorsi. In occasione dei funerali che si terranno questa mattina, l'amministrazione comunale come segno tangibile di vicinanza, abbasserà a mezz'asta le bandiere del palazzo comunale. Un modo anche per condannare i delinquenti razzisti e xenofobi che hanno ucciso un ragazzo di 21 anni a calci e pugni e per levare alta la voce contro qualsiasi forma di violenza e di odio razziale.

"Sono senza parole - afferma il sindaco Piero Lunardi - provo un profondo dispiacere pensando ad una giovane vita spezzata. Dobbiamo combattere con forza la cultura dell'odio e mettere al primo posto il rispetto per l'essere umano indipendentemente dal sesso, dalla razza e dalla religione. Non si possono trovare giustificazioni alla violenza, ma condannarla sempre con fermezza e decisione".

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa