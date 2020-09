Cade da cavallo e sbatte la testa, grave 64enne a Terricciola

Ieri mattina un uomo è caduto da cavallo nel comune di Terricciola, in una proprietà privata a Selvatelle, ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello a Pisa. La notizia è riportata sul quotidiano La Nazione. L'uomo, 64 anni di Lucca, avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava in sella al cavallo e, precipitando a terra, avrebbe sbattuto violentemente la testa a terra.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'automedica della Misericordia di Peccioli che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il trasporto a Cisanello. Il 64enne dopo il trauma avrebbe iniziato a perdere sangue da un orecchio per questo è stata pensata una possibile emorragia alla testa. Durante i soccorsi non ha mai perso conoscenza ma date le condizioni di agitazione in cui si trovava, i sanitari hanno dovuto sedarlo per continuare le operazioni. Sul luogo dell'incidente, del quale le dinamiche non sono chiare, poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Terricciola.