Case popolari in via Norvegia a Pisa, Gambaccini: "La situazione reale che ci impegneremo a migliorare"

“In merito alle richieste avanzate e alle dichiarazioni dall’Associazione Inquilini e Abitanti della Unione Sindacale di Base e della sua rappresentante Fabrizia Casalini, voglio chiarire la sutuazione riguardo agli alloggi popolari di Via Norvegia”, afferma Gianna Gambaccini, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa.

“Insieme al direttore di Apes Claudio Grossi in data 4 agosto abbiamo ricevuto cittadini e rappresentanti del sindacato Asia Usb per parlare dello stato di degrado in cui versa il quartiere attorno a Via Norvegia. Purtroppo abbiamo ereditato situazioni di degrado poiché per decenni i quartieri popolari sono stati abbandonati a loro stessi dalle amministrazioni di sinistra, che avrebbero dovuto aver a cuore quei quartieri. Abbiamo pianificato i lavori per le piazzole recintate al fine di accogliere i cassonetti per mantenere il quartiere il più pulito possibile. I cassonetti saranno realizzati entro la fine di Ottobre 2020. Sono state inoltre eseguite ispezioni alla rete fognaria e altre sono in programma, per poter pianificare adeguati interventi. Inoltre entro i primi mesi del 2021 Apes dovrà pianificare manutenzioni urgenti, cercando di avvalersi del DL n°34 del 19 maggio 2020, considerando che sarà necessario ricevere l'approvazione dei condomini privati, essendo molti edifici "misti". Abbiamo intenzione di applicare il suddetto DL a molti degli edifici Erp del territorio comunale. Con Apes nei mesi scorsi sono andata personalmente a valutare molti quartieri e da luglio, dopo l’approvazione in assemblea del LODE, stiamo provvedendo a pianificare i lavori di manutenzione più urgenti. Questa è la situazione reale che ci impegneremo a migliorare. Cosa occorre? Purtroppo manca un progetto nazionale sulle case popolari, progetti e investimenti importanti per rinnovare l'edilizia popolare. Anche a livello regionale è necessario implementare gli investimenti sia per la manutenzione degli edifici Erp già presenti, che la realizzazione di nuovi”, conclude Gianna Gambaccini.

Fonte: Ufficio stampa