Chiuso il campeggio di Massa dove morirono le due sorelle: evacuati i turisti

Il campeggio Verde Mare a Marina di Massa dove il 30 agosto sono decedute le due sorelle Malak e Jannat Lassiri è stato chiuso. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno. Le due sorelle, di origine marocchina e residenti a Torino che stavano trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia nel campeggio, morirono dopo la caduta di un albero sulla loro tenda durante un forte temporale.

La chiusura del camping però non sarebbe direttamente collegata alla tragica vicenda quanto al fatto che, nell'ambito dei controlli disposti dal sostituto procuratore Roberta Moramarco titolare dell'indagine, sarebbe stata segnalata dal sopralluogo dei vigili del fuoco, la mancata normativa per la prevenzione degli incendi. La procura è quindi intervenuta chiedendo il sequestro preventivo che è stato disposto dal gip venerdì, chiuso infine nel pomeriggio. Lo stesso giorno sono stati evacuati circa 60 turisti, ospiti della struttura e trasferiti in altri campeggi vicini.