Circolo Didattico di Fucecchio, festa per le classi prime: sperimentazione norme anti Covid

La scuola è già iniziata al Circolo Didattico di Fucecchio. Ieri i bambini delle classi prime di tutto l’istituto hanno vissuto il loro ingresso anticipato nella scuola con una festa dell’accoglienza alla presenza dei genitori. “Nonostante il grande lavoro realizzato in questi mesi dalla scuola e dall’amministrazione comunale - afferma la dirigente Colombai - non abbiamo voluto rinunciare alla cerimonia che tutti gli anni facciamo per accogliere i piccoli di prima nel nostro istituto. Abbiamo voluto, non solo offrire a loro un iniziale momento di contatto con la nuova realtà, ma anche dare un segnale a tutta la popolazione scolastica che il nostro istituto è pronto ad accogliere i bambini in piena efficienza e sicurezza, anche prima dei tempi previsti.”

I bambini, insieme ai genitori hanno sperimentato per primi il piano di sicurezza predisposto entrando in fila distanziati, disinfettandosi le mani e sedendo tra i banchi della loro futura aula, predisposta secondo le regole anti Covid. Ad accoglierli i docenti che li accompagneranno nei prossimi cinque anni e che hanno realizzato con loro una piccola attività di conoscenza e primo contatto.

Fonte: Circolo Didattico Fucecchio