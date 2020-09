Controlli straordinari a Arezzo, scattano 6 denunce

Durante la serata di ieri i carabinieri della compagnia di Arezzo hanno svolto controlli per le vie del centro della città, in contrasto a situazioni di degrado urbano e nella verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I 10 militari che hanno pattugliato il centro hanno anche ispezionato, con la collaborazione del personale dell'Asl locale, 6 esercizi commerciali di vendita e somministrazione di bevande, senza riscontrare irregolarità e infrazioni.

Sempre durante i controlli un giovane di 22 anni, gambiano domiciliato ad Arezzo, è stato trovato fuori quando invece avrebbe dovuto essere all'interno della sua abitazione poiché sottoposto agli arresti domiciliari. Il 22enne è stato denunciato per evasione. Un altro cittadino gambiano, di 25 anni domiciliato in Casentino con precedenti, è stato denunciato per l'inosservanza al foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo, provvedimento cui è sottoposto con divieto di ritorno fino a novembre 2020. Infine 4 automobilisti, 3 uomini e una donna di 24, 25, 40 e 51 anni, sono stati invece denunciati per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.