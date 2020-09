Coronavirus, 39 nuovi casi nell'area Asl Toscana Centro: 5 nell'Empolese

Sono 39 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio.

24 casi in provincia di Firenze, di cui 5 in zona empolese

Borgo San Lorenzo: 1

Calenzano: 2

Campi Bisenzio: 1

Firenze: 5

Greve in Chianti: 1

Lastra a Signa: 4

Pontassieve: 1

Reggello: 1

Scandicci: 1

Sesto fiorentino: 1

Signa: 1

5 in zona empolese

Certaldo: 3

Montelupo fiorentino: 2

11 casi in provincia di Prato

Poggio a Caiano: 1

Prato: 10

4 casi in provincia di Pistoia

Monsummano Terme: 1

Montale:1

Montecatini Terme: 1

Pistoia: 1

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa