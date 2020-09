Coronavirus, 4 casi a Fucecchio nell'ultima settimana

Sono stati 4 i casi di persone risultate positive al Covid questa settimana a Fucecchio, due di questi sono collegati a casi precedenti, gli altri due sono invece relativi a cittadini rientrati dall'estero. Si tratta di un dato in calo rispetto agli 8 della settimana scorsa. Il totale delle persone attualmente positive, tra quelle domiciliate sul territorio comunale, è di 20. Ben 19 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. Un cittadino di 74 anni, invece, è ancora ricoverato in una struttura sanitaria.

L'amministrazione comunale, alla vigilia della riapertura delle scuole, invita ancora una volta tutti i cittadini ad avere comportamenti improntati alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza: distanziamento interpersonale, uso delle mascherine e il frequente lavaggio delle mani.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa