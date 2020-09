'Correre Sicure', l'iniziativa alle Cascine per e delle donne a sostegno di Torselli (FdI)

Questa mattina al parco delle Cascine si è svolta la manifestazione 'Correre Sicure', una passeggiata per la sicurezza organizzata dalle donne di centro-destra a sostegno di Francesco Torselli, capolista di Fratelli d'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale.

Un centinaio persone (donne e uomini di tutte le età) hanno preso parte all'iniziativa. "Spaccio e aggressioni quotidiane. Le Cascine sono diventate una zona franca dove l'illegalità la fa da padrone. Una donna non è libera di fare attività sportiva nel parco, nei giorni scorsi una giornalista è stata aggredita mentre faceva jogging. Con questa passeggiata rivendichiamo il diritto di vivere questo spazio. Nardella ha fallito, continua a ripetere che la sicurezza non è un problema mentre Firenze è al secondo posto della classifica delle città italiane per criminalità. La Regione deve investire in sicurezza adoperando i fondi messi a disposizione dello Stato per la formazione della polizia locale. Serve immediatamente un progetto per portare l'esercito in quelle zone della città dove criminalità e illegalità la fanno da padrone di giorno e di notte". E' quanto affermato da Torselli a conclusione della manifestazione.

Fonte: Ufficio stampa