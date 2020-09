Distraggono un'anziana e la derubano in un negozio: arrestate a Firenze

Un'anziana è stata derubata ieri pomeriggio in un negozio di Firenze, dopo essere stata distratta con una scusa da due giovani donne, autrici del furto. La signora, 72 anni fiorentina, si trovava all'interno di un negozio in via Panzani a Firenze quando è stata raggirata dalle due, croate di 19 e 20 anni. Quest'ultime, con la scusa di farsi aiutare per provare un capo di abbigliamento, avrebbero quindi distratto la 72enne mentre la complice le avrebbe sfilato il portafoglio dalla borsa, che l'anziana aveva appoggiato momentaneamente per terra.

Ad accorgersi di cosa stava succedendo è stato un addetto della vigilanza che ha avvisato la polizia. Le due giovani sono state arrestate in flagranza di reato e saranno giudicate domani in direttissima.