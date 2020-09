Formula 1, Gran Premio del Mugello: data storica per l'autodromo toscano

Oggi, domenica 13 settembre 2020, si terrà il Gran Premio del Mugello. Le macchine da corsa per eccellenza, ovvero quelle della Formula 1, sfrecceranno sulla pista dell'autodromo toscano per la prima volta. Una data che segna la storia della competizione sportiva per la Toscana.

La luce verde del semaforo di accenderà alle 15.10, ora di inizio della gara. La griglia di partenza vede una Ferrari tra i primi 5 posti, ovvero quella di Lecrerc: 1, L. Hamilton, Mercedes -

2, V. Bottas ,Mercedes - 3, M. Verstappen, Red Bull - 4, A. Albon, Red Bull - 5, C. Leclerc, Ferrari. La seconda rossa del cavallino rampante partirà dalla 14esima posizione, con Vettel al volante.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco: "Due rosse in pista, un'altra fuori a controllare" ha tweettato il corpo nazionale.

Formula 1 all'Autodromo del Mugello e Ferrari in piazza della Signoria: Cosp a Firenze

Formula 2, incidente al giro 15: nessuna conseguenza per i due piloti coinvolti

Durante la gara di Formula 2, che ha preceduto oggi al Mugello la competizione di F1, si è verificato un incidente tra due monoposto al giro 15. Mazepin avrebbe compiuto un errore, forzando troppo la staccata e perdendo il controllo del mezzo provocando la collisione con un'altra monoposto, quella del compagno di squadra Ghiotto. Le macchine sono salite letteralmente una sopra l'altra e fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza per i due piloti.