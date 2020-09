Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione dei pannelli a messaggio variabile, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa