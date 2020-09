Ritorno a scuola, Fantozzi e Staccioli (FdI): "Riapertura a singhiozzo"

Sappiamo tutti che questo non è un inizio dell'anno scolastico normale.

L'emergenza Covid-19 pesa come un macigno e ancor di più pesa l'incapacità del governo PD-5 Stelle nel gestirla.

Fratelli d'Italia manda il proprio caloroso abbraccio agli studenti, alle loro famiglie ed agli insegnanti, costretti a vivere in uno stato precario fatto di incertezze e approssimazione.

Partiamo dai famosi banchi a rotelle: non sappiamo se ci saranno, se ci saranno per tutti e, soprattutto, se funzioneranno davvero, inoltre non sappiamo come andrà gestita la didattica subordinata alle norme di sicurezza anti Covid-19; gli insegnanti ed i presidi hanno ricevuto dal Ministero informazioni frammentarie e contraddittorie, al punto che molti insegnanti non hanno accettato l'incarico per paura sia del Covid-19 che di ritrovarsi in una situazione obiettivamente impossibile da gestire. Una paura più che giustificata la loro che però non ci fa dimenticare l'eroismo che invece altri insegnanti - abbandonati a sé stessi - hanno comunque sfoderato in questa situazione così critica.

Per tutto questo dobbiamo "ringraziare" il ministro Azzolina e la regione Toscana, che si è inginocchiata supinamente ai diktat governativi.

Come se non bastasse, andiamo incontro ad una riapertura a singhiozzo, perché il prossimo fine settimana le scuole saranno nuovamente chiuse per via delle elezioni regionali e del referendum.

Vittorio Fantozzi e Marina Staccioli, candidati consiglieri regionali per Fratelli d'Italia in appoggio a Susanna Ceccardi presidente