San Giuliano Terme, bando per la sicurezza stradale: nuovo semaforo a Mezzana

Ammonta a 80 mila euro l'investimento che l'amministrazione comunale di San Giuliano Terme è pronta a sostenere per la realizzazione di un semaforo all'incrocio tra via XXV Aprile e la SP2 Vicarese nella frazione di Mezzana.

Dopo l'approvazione della Giunta comunale, avvenuta nella seduta del 10 settembre, è tutto pronto per partecipare al bando "Azioni regionali per la sicurezza stradale", che la Regione Toscana ha messo a disposizione per partecipare agli investimenti dei Comuni sull'aumento della sicurezza stradale fino al 50% della spesa complessiva. Come in questo caso.

L'intervento punta a rendere più sicuro l'incrocio sia per le auto che per i pedoni: è infatti previsto il rifacimento anche dell'area a banchina lungo il lato destro (direzione Calci-Pisa), che diventerà un marciapiede e si collegherà a quello già esistente lungo la strada provinciale (abbraccerà anche un tratto di via XXV Aprile).

Sulla realizzazione dell'impianto semaforico: sarà caratterizzato da due pali a sbraccio posizionati nelle due direzioni sulla SP2 e altre due paline verticali sui due rami di via XXV Aprile. L'impianto sarà regolato da una centralina che verrà posizionata in corrispondenza dell'intersezione. Sarà attivo anche un attraversamento pedonale a chiamata sulla strada provinciale.

Oltre al marciapiede, è prevista la riasfaltatura dei tratti usurati in corrispondenza dell'incrocio sia sulla SP2 Vicarese che su via XXV Aprile. Sarà infine implementato l'attuale sistema di pubblica illuminazione con due fari posti sui pali a sbraccio.

"Un intervento che abbiamo deciso di effettuare non appena uscito il bando regionale - commenta l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci -. Quello tra la SP2 Vicarese e via XXV Aprile a Mezzana è un incrocio piuttosto pericoloso, soprattutto per i pedoni. Con questo progetto, che comprende un attraversamento pedonale a chiamata, aumenta la sicurezza a vantaggio di tutti gli utenti. Senza contare che il tratto interessato è molto utilizzato per chi da Pisa vuole raggiungere il lungomonte sia in direzione di Calci che di Vicopisano".

"Proseguono gli interventi per la sicurezza stradale - conclude il sindaco Sergio Di Maio -. Questo progetto approvato dalla Giunta comunale andrà a mettere in sicurezza anche l'incrocio tra via XXV Aprile e la SP2 Vicarese, che si va a sommare all'impianto semaforico già realizzato all'incrocio tra la stessa via XXV Aprile e la SP30, via delle Sorgenti, all'ingresso della frazione di Agnano. La sicurezza stradale merita investimenti e in questo caso cercheremo di intercettare i fondi messi a disposizione dalla Regione per scelte politiche come la nostra".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio stampa