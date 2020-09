Scuola a Santo Pietro, Cei (FdI): "I lavori non sono ancora terminati"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Mattia Cei, Fratelli d'Italia, sui lavori alla scuola di Santo Pietro Belvedere, frazione nel comune di Capannoli.

"Lunedì gli alunni della scuola di Santo Pietro torneranno tra i banchi di scuola. L’amministrazione comunale in questi giorni ha rassicurato le famiglie degli studenti, dicendo loro che tutto è pronto per accogliere i ragazzi. Peccato, che i fatti smentiscono le belle parole della Sindaca Cecchini, infatti all’esterno della scuola primaria di Santo Pietro Belvedere sono ancora in corso dei lavori che di certo non termineranno prima dell’inizio della scuola. Adesso ci chiediamo come sia possibile che in tutti questi mesi, duranti i quali la scuola è rimasta chiusa, l’amministrazione non sia stata in grado di finire i lavori. La sindaca non usi la scusa delle disposizioni Covid, i lavori sono esterni e non interessano le nuove disposizioni, e potevano benissimo essere fatti in questi mesi."