Lunedì 14 settembre alle ore 9, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2020-2021, il candidato presidente della Regione Tommaso Fattori sarà davanti alla scuola primaria "Vittorio Veneto" (via S. Giuseppe 9) insieme a Costanza Margiotta del Comitato Priorità alla Scuola e ai candidati e alle candidate della circoscrizione Firenze 1 di per Toscana a Sinistra.

Fonte: Ufficio stampa