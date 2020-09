A Campi Bisenzio torna ProSport City, una giornata di sport a 360° per introdurre e far provare le varie discipline sportive proposte dalle Società ed Associazioni a bambini e ragazzi. Dopo il grande successo dell’anno passato, il prossimo 20 Settembre, lo sport tornerà ad essere protagonista.

Vista l’emergenza sanitaria che stiamo fronteggiando, saranno rispettati i provvedimenti in vigore a livello nazionale e locale come l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale.

Per garantire un corretto distanziamento, infatti, la festa si sposterà all'interno di Villa Montalvo. Un cambio di location che renderà Prosport ancora più suggestiva. Vicino all’area del “Prova lo sport” si ergerà una mongolfiera sulla quale chi vorrà potrà salire. Questa volerà legata a delle funi e stazionerà in aria per una esperienza incredibile.

Nel pomeriggio, inoltre, si esibiranno le varie associazioni campigiane che, dopo la pandemia, torneranno in pista per la prima volta.

“Siamo molto emozionati - commenta Cesare Carovani, organizzatore - perché dopo l’emergenza sanitaria non sapevamo se ProSport ci sarebbe stata nel 2020. Insieme al Comune di Campi Bisenzio, la ProLoco e tutti i nostri sponsor, però, abbiamo creduto nel potere dello sport ed abbiamo organizzato un evento unico”

“Tra limiti e preoccupazioni - continua Andrea Ambrogini, organizzatore - abbiamo comunque dato vita ad un’altra edizione di Prosport. Oltre alle associazioni campigiane, che saranno protagoniste, quest’anno la massima attenzione sarà prestata al distanziamento sociale e ad una corretta diffusione delle buone norme anti Covid 19”.

“Per noi - concludono Ambrogini e Carovani - poter tornare a far “provare” gli sport è una grande soddisfazione. Le associazioni hanno già risposto in gran numero e siamo pronti ad una grande festa per la nostra città”

Fonte: Ufficio Stampa