A Montemurlo sconto Tari per tutte le attività economiche chiuse durante il lockdown

Un'agevolazione pari al 25% della quota variabile della tariffa Tari 2020 per tutte le attività economiche che sono state costrette a rimanere chiuse in base a quanto stabilito dai vari decreti governativi per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus.

Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, insieme all'assessore all'ambiente Alberto Vignoli, questa mattina, 14 settembre, ha incontrato le categorie economiche (Confindustria, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Confcommercio) preannunciando la scelta dell'amministrazione comunale a sostegno del mondo produttivo locale. Entro la fine del mese di settembre, infatti, il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare la delibera che dà il via al provvedimento, che fa parte del più ampio “pacchetto Montemurlo”, e che sarà applicabile già sulla rata di fine ottobre della Tari.

«La volontà del Comune è quella di offrire, entro le possibilità previste dalla normativa, il massimo sostegno alle imprese che sono state costrette a fermarsi durante i mesi più duri dell'emergenza sanitaria e che oggi provano a ripartire a costo di grandi difficoltà e sacrifici- sottolinea il sindaco Calamai -. Tutelare le imprese significa aiutare il motore economico del nostro territorio e preservare importanti posti di lavoro».

L'operazione ha un valore pari a 380 mila euro, fondi stanziati dall'amministrazione comunale a copertura delle agevolazioni che saranno erogate. Entro il mese di novembre le imprese interessate ad usufruire dello sconto dovranno presentare un'autocertificazione per dichiarare l'effettiva chiusura dell'attività durante i mesi del lockdown. Il Comune nei prossimi giorni provvederà a disporre la necessaria modulistica.

«L'incontro di stamattina con le categorie economiche è stato molto positivo- continua il sindaco Calamai- perché abbiamo potuto fare una valutazione accurata della situazione economica delle nostre imprese. Da parte del Comune, lo sottolineo ancora una volta con forza, c'è la massima disponibilità anche in futuro ad attuare – nelle possibilità di bilancio e della normativa vigente-tutte le soluzioni che possano agevolare e sostenere la ripresa del mondo produttivo. L'obbiettivo del Comune di Montemurlo è quello di stare concretamente vicini a chi lavora sul territorio e per il benessere della nostra comunità».

Lo sconto sulla Tari fa parte di un più ampio pacchetto di misure a sostegno del mondo economico locale, il così detto “pacchetto Montemurlo”, previsto dal Comune per aiutare la ripresa delle aziende. Tra le varie misure adottate dall'amministrazione comunale c'è l'esenzione totale della Cosap (suolo pubblico) per tutti gli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti ecc..), il posticipo del pagamento della Tari ( la seconda rata di acconto slitta dal 16 settembre slitta al 31 ottobre 2020), così come il differimento della scadenza dell’acconto Imu 2020 al 30 settembre 2020 per i contribuenti che abbiano registrato difficoltà economiche a causa della pandemia Covid-19.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa