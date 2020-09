Affitti commerciali, buoni numeri dal servizio di mediazione

Con il 75% di accordi raggiunti, in molti casi addirittura nel corso del primo incontro, il servizio di mediazione sugli affitti commerciali della Camera di commercio di Firenze (conciliazione@fi.camcom.it), gratuito fino al prossimo 31 dicembre, in linea con lo spirito del patto per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione promosso dalla Prefettura lo scorso giugno, si sta dimostrando uno strumento efficace. La riduzione oscilla da un 20 a un 50% dell’affitto, per un arco di tempo di alcuni mesi.

“Il nostro servizio di mediazione prevede una procedura snella, gestita prevalentemente online, senza costi e con mediatori professionali, formati e iscritti all’albo del ministero di Grazia e giustizia, di grande competenza giuridica e negoziale”, commenta Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze.

Alla ventina di fascicoli già chiusi se ne stanno aggiungendo di nuovi ogni settimana, a riprova che il tema è caldo (i casi “a rischio contenzioso” nel comune di Firenze sono circa 1.500 su 6mila affitti commerciali). Il taglio del costo del servizio (le parti devono sostenere solo le spese di avvio della procedura, pari a 48,80 euro) è stato possibile grazie ai mediatori professionali che si sono resi disponibili e hanno ridotto drasticamente i loro compensi. La rapidità dei tempi (anche solo un mese per chiudere la pratica) e la straordinaria percentuale di successo del tentativo di mediazione (75% contro una media del 50% negli altri casi di mediazione) confermano l’utilità del servizio, che rappresenta la strada maestra per provare a evitare i tempi (e le incertezze) delle aule di Tribunale.

