Agricoltura, il sottosegretario L'Abbate in Toscana

Lunedì 14 e martedì 15 settembre, il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, sarà impegnato in una serie di incontri e appuntamenti in Regione Toscana in compagnia della deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in Commissione Agricoltura a Montecitorio. Oggi, alle ore 14:30, farà visita al centro aziendale della cooperativa agricola “Terre dell’Etruria” a Grosseto per poi recarsi presso la centrale ortofrutticola di Braccagni, specializzata nella lavorazione e commercializzazione del prodotto biologico. Verso le ore 16:00, il Sottosegretario sarà all’azienda idroponica “Sfera Agricola” a Gavorrano (GR) per poi incontrare i pescatori di Orbetello. Domani, martedì 15 settembre, il Sottosegretario L’Abbate sarà al mattino a Foiano della Chiana (Arezzo) presso l’azienda agricola Fierli, specializzata in prodotti di Chianina e di carne di suino di razza Cinta senese, per poi raggiungere, sempre in mattinata, il Consorzio vitivinicolo Cortona DOC. Nel pomeriggio, infine, il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali farà visita al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, in provincia di Siena.