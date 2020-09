A scuola di autodifesa, un'opportunità per tutti a Empoli e San Miniato

CENTRO AUTODIFESA EMPOLI-SAN MINIATO - UN'OPPORTUNITA' PER TUTTI

Il Centro Autodifesa Empoli e San Miniato rappresenta, da anni, una realtà consolidata nel campo della difesa e tutela personale. Di fronte al crescente dilagare di episodi di violenza ed aggressioni, costituisce un valido supporto per tutti coloro che vogliono accrescere la propria sicurezza ed autostima.

IL METODO

L'arte insegnata non si basa sulla forza fisica, altrimenti persone fisicamente più esili non avrebbero possibilità di difesa alcuna di fronte a malviventi più forti. Si apprenderà a gestire e ad avere la meglio nei confronti di uno o più aggressori attraverso l'impiego di movimenti fluidi,armoniosi, esplosivi, ma soprattutto utilizzando la forza fisica dell'aggressore stesso.

A CHI SONO RIVOLTI I CORSI

Proprio per le caratteristiche di questa arte che non richiede l'impiego di particolari doti fisiche i corsi sono rivolti sia ad adulti che vogliono aumentare la propria sicurezza fisica e psicologica, che ai bambini ai quali, sotto forma di gioco, in un contesto sereno e rilassato, si insegneranno i primi rudimenti di Autodifesa. I corsi hanno anche lo scopo di far acquisire ai piccoli una maggiore fiducia in se stessi, a credere nelle proprie possibilità, contribuendo al miglioramento della propria autostima.

ORARI DEI CORSI

Il Centro Autodifesa Empoli e San Miniato, costituisce una vera e propria Accademia dove il Maestro Michele Bagagli esercita la sua attività in modo professionale tutti i giorni, sabato compreso.

Sarà possibile allenarsi in qualsiasi momento della giornata: mattino, pausa pranzo, pomeriggio, sera e dopo cena. Vengono svolti corsi collettivi, a piccoli gruppi e individuali ed in ognuno di questi casi l'allievo potrà scegliere i giorni e l'orario che meglio gli si addice in relazione alle proprie esigenze lavorative e familiari.

Per informazioni sui corsi e per una lezione di prova gratuita e senza impegno contattate il Maestro Michele Bagagli al numero 339 8291936 oppure per mail all'indirizzo bagaglimichele@libero.it

