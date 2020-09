Consegna portafoglio trovato in strada, dentro c'è l'hashish

Nei giorni scorsi si è presentato al comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena un passante con l’intento di consegnare un portafoglio rinvenuto poco prima in strada.

Analizzandone il contenuto i militari, oltre a contanti e documenti vari, hanno notato la presenza di un involucro contenente una sostanza di colore scuro che poi, all’esito del test, è risultata essere hashish. Il legittimo proprietario del portafoglio, identificato tramite il documento d’identità ivi contenuto è risultato essere un diciottenne senese; lo stesso, prontamente convocato in sede per la restituzione del bene, ha poi riconosciuto come proprio lo stupefacente rinvenuto.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro, debitamente cautelata e trasmessa alla USL di competenza per le analisi di rito, mentre il giovane proprietario del portafoglio veniva segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990.

L’attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, a tutela in particolare dei più giovani, della salute e dell’incolumità pubblica.