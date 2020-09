Droga, due arresti tra Pontedera e Pisa

Un 25enne è stato arrestato a Pontedera ieri pomeriggio dai carabinieri.L'uomo aveva già sulle spalle il divieto di dimora nella città della Piaggio per reati legati agli stupefacenti commessi nel 2019. L'ordine è stato sostituito con la custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Pisa in seguito alle ripetute violezioni. Dopo l'arresto è stato trasferito al 'Don Bosco' di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Anche un 24enne è finito in manette a Pisa per spaccio e detenzione di droga. I carabinieri della Sezione Operativa hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva ad un giovane del luogo un involucro contenente una dose di cocaina e una di eroina. La successiva perquisizione domiciliare permetteva il rinvenimento di oltre due grammi di cocaina suddivisa in 4 dosi e la somma in denaro di euro 50, ritenuta provento attività di spaccio.