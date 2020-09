E' morto il presidente emerito dell'ANPI di Prato Ennio Saccenti

Oggi è venuto a mancare Ennio Saccenti , Presidente emerito dell'ANPI di Prato.La notizia della scomparsa di Enniorappresentala perdita di un caro amico, con il quale abbiamo condiviso tante battaglie. Unavita intera spesa nel sindacato, nelle istituzioni enell'associazionismo , ha portato all'ANPI, in un particolare momento storico , la sua esperienza politica, favorendo l'iscrizione all'associazione di moltissimi antifascisti di diverse generazioni , con il compito di custodire e tramandare i valori della resistenza e della lotta di liberazione. Notevole l'impegno profuso nei confronti delle istituzioni scolastiche pratesi, in collaborazione con gli ultimi partigiani ancora in vita coadiuvati da storici in grado di "spiegare " la lotta di liberazione e i principi della democrazia e della pace. Ricorderemo sempre il grande impegno che hai dimostrato nel praticare i valori democraticidella pace e dell'antifascismo che sono alla base della nostra comunità. Il gruppo direttivo e tutta l’ANPI provinciale di Pratoesprimonoil più sentito cordoglio a tutta la sua famiglia.

Il presidente

Angela RIVIELLO