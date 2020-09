EatPRATO walking, tutti i fine settimana tour e trekking del gusto. Ospite Joe Bastianich

Quando ha visto il programma ieri sera Joe Bastianich si è entusiasmato “Ma è bellissimo eatPRATO e l’idea quest’anno di fare trekking gastronomico è perfetta per il momento ma anche per gli stili di vita più nuovi e diffusi. Se fossi ancora a Prato il prossimo weekend sarei il primo”.

Eccolo il programma che parte sabato prossimo e arriva al 31 ottobre

PROGRAMMA

Dal 19 settembre al 31 ottobre, eatPRATO WALKING, tutti i fine settimana tour e trekking del gusto con guide esperte, un incontro originale tra storia, cultura, arte e sapori, un appuntamento open air, diffuso, dinamico, itinerante e sicuro.

Un mix di cammini e mangiari, passeggiate, angoli, scorci, luoghi in cui cibo e vino diventano parte integrante del territorio.

Il sabato pomeriggio, appuntamenti con tour in città alla scoperta di una Prato sorprendente, luoghi, racconti, personaggi insoliti e incontri con le star del gusto, aperitivi e cene .

La domenica mattina, trekking lungo la Via Medicea e la Via della Lana e della Seta, con visita delle ville Medicee, patrimonio Unesco e ristoro nelle cantine vitivinicole e aziende agricole.

Sabato 19 settembre – Prato&Contemporanea. Tour tra arte e pasticceri

Può l’arte antica dialogare con quella contemporanea? E l’arte contemporanea dialogare con la pasticceria? Una passeggiata guidata tra le opere di arte contemporanea e incontro con il pasticcere pluricampione Luca Mannori. Aperitivo o cena nei locali aderenti

Ore 17.00 Piazza Ciardi

Domenica 20 settembre - Prato&Vino. Trekking sulla Via Medicea, tra vendemmia, arte & gusto

Percorso guidato su un tratto della Via Medicea alla scoperta dei paesaggi della DOC più antica al mondo “Il Carmignano” con visita della Villa Medicea di Artimino, Patrimonio UNESCO a seguire degustazione vini della Tenuta di Artimino e ristoro in Villa.

Ore 8.30 Tenuta di Artimino Viale Papa Giovanni XXIII, 1 Artimino, Carmignano

sabato 26 settembre – Prato&Dolce – Tour tra storie di città, di biscotti e pesche

Una passeggiata nella Prato dell’800 alla scoperta di piazze, fontane, monumenti, opere del Museo di Palazzo Pretorio, chiese, personaggi, alberghi e caffè storici e incontro presso il Biscottificio Antonio Mattei e la Pasticceria Nuovo Mondo per conoscere la storia del Biscotto di Prato e della Pesca di Prato. Aperitivo o cena nei locali aderenti

Ore 17.00 Museo di Palazzo Pretorio, Piazza del Comune, 2

Domenica 27 settembre - Prato&Vino. Trekking sulla Via Medicea, tra vendemmia, arte & gusto. Visita e ristoro Tenuta di Capezzana

Percorso guidato su un tratto della Via Medicea alla scoperta dei paesaggi della DOC più antica al mondo “Il Carmignano” con visita di una delle tenute vitivinicole più antiche di questo territorio, la Tenuta di Capezzana con accesso alla cantina, alla Vinsantaia, al giardino delle rose e ristoro in Tenuta.

Ore 8,30 Tenuta di Capezzana, Via Capezzana, 100 Carmignano

sabato 3 ottobre – Prato&Malaparte – Passione Vermouth

Un viaggio nei luoghi, nel centro della città, alla scoperta della personalità di Malaparte, uno degli scrittori più controversi del Novecento. Il tour incontra anche un prodotto storico, il Vermouth Bianco di Prato. Opificio Nunquam e Apotheke Prato, presentano questo tesoro del gusto e come realizzare un ottimo drink a base di Vermouth. Aperitivo o cena nei locali aderenti

Ore 17.00 Stazione Porta al Serraglio

domenica 4 ottobre – Prato&Vino. Trekking sulla Via Medicea, tra vendemmia, arte & gusto

Percorso guidato su un tratto della Via Medicea alla scoperta dei paesaggi della DOC più antica al mondo “Il Carmignano”. Si parte da Bacchereto e si sale fino al crinale del Monte Albano. Visita dell’azienda vitivinicola Colline San Biagio e ristoro in azienda.

NB Percorso più lungo e impegnativo rispetto agli altri, sono presenti tratti con salite intense e fondo in alcuni tratti sconnesso, occorre una discreta preparazione fisica.Escursione non adatta ai bambini sotto i 13 anni e non abituati a camminare

Ore 8.30 Via Fontemorana (incrocio via Toia), Bacchereto - Chiesino Bacchereto, Carmignano

Sabato 10 ottobre – Prato&Contemporanea. Filiera GranPrato. Tour tra arte e genuinità

Un viaggio lungo il fiume Bisenzio passando dai murales di Blu, Yuri Romagnoli, Dem, dall’installazione di Clet Abraham fino alla scultura di Vittorio Tavernari. L’innovazione a Prato incontra anche il food, incontro con Marco Bardazzi del Molino Bardazzi e Sergio Fiaschi del Forno Pasticceria Fiaschi, artigiani della filiera GranPrato. A seguire aperitivo o cena nei locali aderenti

Ore 17.00 Lato b Viale Galilei

domenica 11 ottobre – Prato&Vino. Trekking sulla Via Medicea, tra vendemmia, arte & gusto

Percorso guidato su un tratto della Via Medicea alla scoperta dei paesaggi della DOC più antica al mondo “Il Carmignano”, alla scoperta del Barco mediceo di Bonistallo e visita della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Patrimonio Unesco. A seguire visita delle vigne e dell’azienda vitivinicola Fabrizio Pratesi con degustazione vini e ristoro in cantina.

NB. sarà necessario riprendere l'auto per spostarsi dalla Villa Medicea di Poggio a Caiano all'azienda Fabrizio Pratesi a Carmignano. Non consentito l’accesso ai cani al Parco e alla Villa Medicea.

Ore 8.30 Villa Medicea di Poggio a Caiano, Piazza dei Medici, 14 Poggio a Caiano

sabato 17 ottobre – Prato&Cinema. Tour tra le pellicole made in Prato

Tour nella storia del cinema a Prato, da Clara Calamai, protagonista tra gli anni Trenta e Quaranta, passando da Amici Miei fino ad arrivare ad oggi con Pezzi Unici, regia di Cinzia Th. Torrini con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello, serie che ha ispirato il “Tagliere Olivero” dello storico ristorante Da Soldano, tappa del tour. Visita esclusiva con Francesco Ciampi di Manifatture Digitali Prato, per scoprire come nasce e si sviluppa un film. Aperitivo o cena nei locali aderenti

Ore 17.00 Stazione Porta al Serraglio, Piazzale Università

Domenica 18 ottobre – Benvenuto Fico Secco – Trekking sulla Via Medicea tra arte & gusto

Percorso lungo la Via Medicea alla scoperta di un gioiello del gusto, il Fico Secco di Carmignano e visita presso un’azienda dell’Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano, per scoprire le fasi di coltivazione e produzione e imparare ad “appicciare” i fichi. Tappa nella Pieve di San Michele per ammirare La Visitazione di Jacopo Pontormo, ristoro nel ristorante Barco Reale e visita del mercato dei produttori di fichi secchi nella piazza di Carmignano.

Ore 8.30 Carmignano

Sabato 24 ottobre - Prato&Teatro&Vino. Tour tra arte, spettacolo, storia e vino

Una passeggiata tra i teatri della città alla scoperta di storie e personaggi che li hanno animati nella storia fino ad oggi. Visita del Teatro Metastasio e del Politeama Pratese. In esclusiva visita di un piccolo gioiello architettonico appena ristrutturato, le Cantine di Casa Datini con degustazione dei vini del territorio. Aperitivo o cena nei locali aderenti

Ore 17.00 Teatro Metastasio, Via Benedetto Cairoli, 59

Domenica 25 ottobre – Prato&Appennino – Trekking sulla Via della Lana e della Seta tra natura selvaggia, allevamenti e uliveti!!

Un cammino di mezzacosta nella campagna di Sofignano tra antichi borghi e natura selvaggia. Visita dell’Azienda Agricola Del Bello, per conoscere i bovini di razza Calvana, immergersi in 120.000 mq olivi e ammirare i cavalli liberi al pascolo. Ristoro in azienda con i prodotti dell’azienda e del territorio.

Ore 8,30 Azienda Agricola del Bello, Via del Bello, 2, 59021 Vaiano

Domenica 25 ottobre – Prato&Appennino – Trekking sulla Via della Lana e della Seta tra natura e storia!!

Protagonista l’Appennino, un trekking dedicato alla memoria con un itinerario lungo i luoghi di guerra e della resistenza per arrivare fino al Parco Memoriale della Linea Gotica, immersi nel suggestivo paesaggio autunnale della Val di Bisenzio. Visita dell’agriturismo Corboli a Vernio e ristoro con i prodotti dell’agriturismo immersi nella natura. È l’occasione anche per scoprire la rassegna Dolce Vernio, evento dedicato al miele e alle dolcezze del territorio locale.

Ore 8.30 Agriturismo Corboli, Via delle Soda, 62 Verni

sabato 31 ottobre 2020 – Giornata nazionale del trekking urbano - Camminate lungo il fiume Bisenzio per scoprire archeologia industriale, arte contemporanea e sapori del territorio

Protagonista il fiume Bisenzio, nel tratto interessato dal progetto Riversibility, un parco fluviale che lega il centro della città alla collina, un itinerario ambientale, ricreativo e culturale con luoghi d’aggregazione, spazi attrattivi e punti d’interesse turistico. Percorso del tratto cittadino della Via della Lana e della Seta lungo la pista ciclopedonale che conduce al Cavalciotto di S. Lucia, rientro dalla riva opposta per ammirare le opere di street art (murales di Dem, Blu, Laura Balla) e arte contemporanea outdoor.

Degustazione di prodotti tipici locali a cura di eatPRATO

INFO

Tour del sabato in città

Trekking domenicale Via Medicea

Trekking domenicale Via della Lana e della Seta

Trekking Urbano 2020

Tour del sabato in città

Costo € 12,00 tour guidato e aperitivo presso uno dei locali aderenti

Costo € 22,00 tour guidato e cena presso uno dei locali aderenti

Posti 20

Guide Rossella Foggi FareArte Prato, Veronica Bartoletti ArteMia Prato

Durata 1 h 30’ escluso aperitivo o cena

Difficoltà bassa

Trekking domenicale

Costo € 17,00 trekking guidato, visite cantine e aziende agricole, ingresso e visite guidate siti storici, degustazioni e ristoro

Posti: 20

Guide ambientali escursionistiche: Chiara Bartoli, Giacomo Agabio, Giulia Padovani, Matteo Tamburini Navarre.it, Riccardo Paoli Alta Via Trekking, Paolo Gennai History and Landscape. Guide turistiche: Rossella Foggi FareArte Prato e Veronica Bartoletti ArteMia Prato

Durata: circa 4/5 h, percorso tratto Via Medicea, visite aziende agricole e cantine, visite siti storici, ristoro

Difficoltà: variabile

Durata: variabile

Non adatto a: persone non in grado di camminare da sole, bambini in carrozzina e/o passeggino e chi non ha deambulazione autonoma

Attrezzatura necessaria: calzature per il cammino con suola scolpita, preferibilmente scarpe da trekking o da running; acqua secondo le proprie esigenze; in caso di condizioni meteo critiche, giacca impermeabile e ombrello, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, zaino con 2 spallacci per avere le mani libere durante il cammino, no borse.

Trekking Urbano 2020

Costo € 5,00 € (trekking guidato e degustazione)

N. 4 gruppi partenze differenziate ore 10.00 – 10.30 – 14.00 – 14.30

Durata 2 h 30’ soste escluse

Lunghezza 8 km

Difficoltà bassa, percorso pianeggiante

Eventi in ottemperanza alle norme anti-Covid19

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti

Per la cena o l'aperitivo del sabato è necessario prenotare con 24 ore di anticipo direttamente presso il ristorante o il locale selezionato e indicare eatPRATO Walking. Prima della prenotazione consultare sempre l’elenco aggiornato su www.eatprato.it

Prima della consumazione presso il locale, è necessario presentare la prenotazione

Posti disponibili limitati

Eventi solo su prenotazione

Info, aggiornamenti e acquisto biglietti su

www.eatprato.it

eatprato.eventbrite.it