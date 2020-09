Emissioni zero: al via la Settimana Europea della Mobilità

Firenze aderisce anche quest'anno alla Settimana Europea della Mobilità (EMW European Mobility Week), l'iniziativa della Commissione europea per la promozione della mobilità urbana sostenibile. L'iniziativa, che dal 2002 si tiene dal 16 al 22 settembre e che è diventata un appuntamento fisso per lanciare un messaggio di cambiamento e di rinnovamento degli stili di vita, quest’anno è dedicata al tema della “Mobilità a emissioni zero per tutti”. Stamani l’assessore alla mobilità ha fatto il punto delle diverse linee di intervento dell’Amministrazione in tema di mobilità verde e sostenibile, miglioramento della qualità ambientale, riduzione del traffico e dell’inquinamento. Linee di intervento che si sono tradotte in misure finalizzate a diminuire il flusso veicolare e rafforzare il trasporto pubblico, la ciclabilità, le aree pedonali e lo sharing. L’assessore ha sottolineato come con l’emergenza Covid19, le città hanno dovuto affrontare nuove sfide anche per quanto riguarda la mobilità: la scelta di Firenze è stata quella di rafforzare lo sharing mobility individuale, con un ampliamento della rete ciclabile (Piano Bartali), delle pedonalizzazioni e l’arrivo della bicicletta a pedalata assistita. E da qualche giorno, dopo una fase di sperimentazione, è a disposizione di tutti coloro che si muovono in città l’APP IF - Infomobilità Firenze dove si possono trovare tutte le informazioni in tempo reale sulla mobilità in città a misura dell’utente.

PIANO BARTALI

Firenze ha già un rete di piste ciclabile di 95 chilometri e ulteriori 12 sono in programmazione (realizzazione entro la prossima primavera). Grazie alle modifiche al Codice della Strada introdotte con il Decreto Rilancio sono stati realizzati 6,5 chilometri di corsie ciclabili e ne sono programmati ulteriori 13,5 chilometri. Oltre allo sviluppo in città, importanti sono i collegamenti verso i comuni limitrofi in particolare Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli. Va in questa direzione anche il progetto della Bicipolitana che prevede interventi per 5 milioni di euro (80% in carico al Piano Operativo Nazionale della città metropolitane – PON Metro Firenze 2014/2020, 20% al Patto per la città di Firenze).

PEDIBUS

Si tratta dell’accompagnamento a scuola a piedi di gruppi di bambine e bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado lungo itinerari prestabiliti con “fermate” e orari definiti come un vero e proprio scuolabus. È in fase di elaborazione il bando per l’individuazione dei soggetti affidatari del servizio Pedibus (al bando potranno partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dal Codice. L’iniziativa rientra nel progetto GREENFINITY che ha tra gli obiettivi principali la riduzione delle emissioni prodotte dal traffico veicolare privato e la creazione di una community della mobilità urbana coinvolgendo gli. Molteplici le finalità del servizio: ridurre il traffico e la sosta nelle vicinanze delle scuole con percorsi pedonali sicuri; contribuire all’educazione collettiva sui temi della salute e dell’ambiente. A questo si aggiunge la funzione socio-educativa mirata a incentivare la socializzazione e la conoscenza del territorio, la maggiore autonomia e responsabilità, l’apprendimento delle regole sulla sicurezza stradale.

Sono 13 percorsi Pedibus che saranno attivati e interesseranno la scuola Nencioni (via Montebello, Quartiere 1), le scuole La Pira e Diaz (via dei Bruni e via D’Annunzio, Quartiere 2), scuola Villani (viale Giannotti, Quartiere 3), scuole Montagnola e Niccolini (via Giovanni Da Montorsoli e via di Scandicci, Quartiere 4), scuola Mameli e successivamente i plessi Marconi/Rosai (via dei Caboto, via Mayer e via dell’Arcovata, Quartiere 5).

STRADE SCOLASTICHE

Consistono nella pedonalizzazione della strada di accesso di alcune scuole in orario di ingresso/uscita dei bambini e saranno realizzate negli istituti che possono contare su viabilità alternative per arrivare comunque con i veicoli a motore. Sono strettamente legate al Pedibus tanto che chi gestirà il servizio si occuperà anche delle chiusure. Le strade scolastiche entreranno in funzione tra metà e fine ottobre per dare il tempo all’Amministrazione di condividere il progetto con i genitori degli alunni delle scuole interessate.

SHARING MOBILITY

In corso la procedura per l’affidamento della gestione dei servizi a flusso libero di auto (numero illiminato), scooter (massimo 600), monopattini (fino a 900). È invece imminente la pubblicazione del bando per il bike sharing che prevede fino a 4.000 bici a pedalata muscolare, fino a 800 e-bike e fino a 300 monopattini elettrici (in aggiunta ai 900 del precedente bando

CAMPAGNE PROMOZIONE MOBILITÁ SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE

La settimana della mobilità sostenibile è anche l’occasione per promuovere iniziative legate alla mobilità sostenibile. A questo proposito l’Amministrazione ha avviato due campagne relative all’APP IF - Infomobilità Firenze e all’uso dei mezzi sostenibili (bicicletta e monopattino elettrico) su vari media (quotidiani, banner web, spot radio, post social media, pillola video per social media, adesivi, pendini, totem, pannelli 6x3, vetrinette 70x100). Seguirà una campagna specifica di sicurezza stradale incentrata sull’utilizzo sicuro e sull’importanza del rispetto delle regole da parte dei ciclisti e dei conducenti dei monopattini.

IF- INFOMOBILITÁ FIRENZE

Dopo una fase di test che ha visto il coinvolgimento di 1.200 utenti (che hanno inviato oltre 600 suggerimenti utili per arricchire l’applicazione rendendola più vicina ai cittadini) da qualche giorno la APP IF è scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store. La nuova App del Comune di Firenze, finanziata con i Fondi europei nell'ambito del programma PON Metro, mette a disposizione tute le informazioni sulla mobilità in tempo reale e su misura dell’utente. È infatti stata pensata proprio per gli utenti della mobilità fiorentina che si spostano abitualmente in città e progettata come una vera piattaforma per accedere ai servizi della mobilità urbana. Fornisce le informazioni su cantieri e incidenti, viabilità e traffico, percorsi ciclabili, trasporto pubblico, pulizia strade, allerte meteo e tanto altro ancora. Con IF l’utente può impostare le preferenze di viaggio e i luoghi preferiti e ricevere informazioni personalizzate. E può anche contribuire a migliorare il servizio inviando segnalazioni sulla mobilità.

Come funziona

L’utente crea il suo profilo e seleziona il suo percorso casa-lavoro; imposta uno o più mezzi di trasporto, le preferenze di viaggio e le notifiche che desidera ricevere. Così potrà ricevere notifiche personalizzate in base alle sue abitudini, consultare gli orari dei mezzi pubblici in tempo reale e programmati, valutare le soluzioni di viaggio migliori pianificando il suo spostamento. IF si distingue dalle altre app di mobilità tradizionale e a pagamento perché offre un servizio efficiente e su misura inviando informazioni provenienti direttamente dall’Amministrazione comunale: segnala in tempo reale incidenti o lavori urgenti e le loro conseguenze sul traffico inviate dalla centrale del traffico comunale. Inoltre avvisa l’utente se vicino a casa o al luogo di lavoro (300 metri) sarà aperto un cantiere con modifiche di sosta oppure se ci sarà pulizia della strada.

IF propone anche la soluzione di viaggio più adatta al profilo del singolo utente segnalando se ci sono eventi imprevisti (incidenti, cantieri urgenti) o porte telematiche sul percorso scelto. E ancora su IF si può pianificare il proprio viaggio, consultare gli orari di arrivo alla fermate di bus urbani e tramvia in tempo reale e i transiti programmati di treni e bus extraurbani. Sono disponibili anche la rete ciclabile costantemente aggiornata e una mappa con le ordinanze di mobilità vigenti e i relativi provvedimenti di circolazione e sosta. Su IF il cittadino può vedere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi di struttura e delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici; consultare le previsioni meteo con avvisi in caso di allerta; e a breve saranno disponibili anche i servizi di sharing per bici, auto, scooter e monopattini.

Ma con IF il cittadino può anche contribuire a migliorare i servizi di mobilità inviando segnalazioni all’Amministrazione e consente di contattare direttamente la Polizia Municipale per le segnalazioni di Pronto Intervento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa