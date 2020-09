Evade dai domiciliari e ubriaco infastidisce i passanti a Firenze: arrestato 54enne

Ieri sera in piazza Puccini le volanti hanno inoltre arrestato un cittadino peruviano di 54 anni per evasione. L’uomo doveva essere agli arresti domiciliari mentre invece, in visibile stato di ebbrezza alcolica, stava infastidendo i passanti alla fermata dell’autobus di piazza Puccini. In Questura ha anche dato una spallata agli operatori continuando a dimenarsi e a sbracciare. Il 54enne è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta.