Giovane tenta di togliersi la vita, salvata

Una giovane ha tentato di togliersi la vita ieri nel centro di un comune del comprensorio del cuoio. La ragazza avrebbe tentato di gettarsi da una grande altezza, fortunatamente senza successo perché fermata in tempo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono giunti i carabinieri e un'ambulanza inviata dal 118. Allertati anche i vigili del fuoco, finché l'allarme non è rientrato.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)