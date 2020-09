Manca la maestra di sostegno, alunno di Pontedera rimane a casa

Non aveva l'insegnante di sostegno e quindi non è andato a scuola, saltando il primo giorno. È accaduto a Pontedera a un bambino di sei anni con sindrome di Down: ha dovuto rinviare il suo primo giorno a causa dell'assenza della maestra.

La madre ha chiesto nei giorni scorsi assistenza alla scuola, ma non è stata contattata fino a sabato. Una responsabile del sostegno ha chiamato la donna e le ha detto di lasciare il figlio a casa i primi due giorni perché non ci sarebbe stata l'insegnante.

A riportare la notizia è Il Tirreno, secondo cui l'avvocato della madre invierà una diffida al provveditorato.