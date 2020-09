Ponte dei Sospiri, via alla progettazione per la messa in sicurezza

L’Amministrazione comunale prosegue la sua attività di investimenti sulla sicurezza stradale e delle infrastrutture colligiane; avviata la progettazione, tramite la collaborazione con uno studio professionale, per l’intervento di messa in sicurezza del Ponte dei Sospiri. Il ponte che collega due arterie principali della zona bassa sarà così oggetto di un intervento che consentirà di risolverne eventuali problematiche strutturali e per un più generale intervento di ristrutturazione della sede stradale. Inoltre i lavori si aggiungono e concorrono alla riqualificazione dello spazio ex-binario morto, già oggetto del recupero e realizzazione della pista ciclopedonale finanziata da fondi europei.

L’intervento prosegue l’attività dell’Amministrazione comunale che ha messo il tema della sicurezza stradale tra le priorità e al centro dei suoi investimenti. Nei giorni scorsi, infine, è stato avviato un intervento di rifacimento del manto stradale della “volterrana”, arteria molto trafficata e strategica per i collegamenti tra la parte alta e la parte bassa della città.

Fonte: Ufficio Stampa