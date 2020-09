Primo giorno di scuola in Toscana, le foto della ripartenza

Riparte la scuola, per fortuna, in tutta la Toscana. Non è stato un momento facile ovunque. Molte le note negative: a Pontedera un ragazzo con sindrome di Down non potrà cominciare a fare lezioni e un istituto comprensivo è fermo per la presunta positività di un membro del personale scolastico, a Ponte a Egola di San Miniato i genitori hanno protestato per l'alternanza nelle classi quinte. Peggiore è stata la situazione in un istituto di Sansepolcro, dove un giovane è caduto da un lucernario a 6 metri da terra.

Tolti questi imprevisti, la ripartenza è stata facile nel resto della regione. Mascherine ben in vista, misurazione della temperatura, sanificazione delle mani e via a far lezione. Durante il primo giorno di scuola è tradizione anche per i sindaci e gli assessori fare visita alle classi per un breve saluto e un augurio di buon inizio di anno scolastico. Dopo l'emergenza coronavirus, le dita continuano a rimanere incrociate affinché almeno la scuola possa rimanere un'istituzione stabile nella vita di tutti i giorni.