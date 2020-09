'Puliamo il tuo parco!': la campagna green Legambiente arriva a Firenze

Vallelata ha deciso di celebrare i suoi 30 anni di attenzione alla natura con la grande campagna green “Puliamo il tuo parco!”, in collaborazione con Legambiente, coinvolgendo i propri consumatori nella scelta del proprio parco del cuore.

Arriva adesso il momento più atteso: quello della pulizia dei 20 parchi vincitori. Il Parco monumentale delle Cascine a Firenze è stato il parco più votato della Toscana, superando tutti gli altri parchi della regione.

Il Parco monumentale delle Cascine è il più grande parco pubblico di Firenze, e, fin dal 1700, è allo stesso parco monumentale, ecosistema, luogo di aggregazione, spazio per eventi e contenitore di iniziative per i cittadini.

La pulizia del Parco monumentale delle Cascine si terrà il 19 settembre dalle 9.00 alle 13.00. È possibile unirsi alla giornata di volontariato di Vallelata iscrivendosi sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it.

Grazie al concorso sul sito di Vallelata che ha visto votare oltre 25 mila persone sono stati selezionati 20 parchi, uno per ogni Regione d’Italia, che verranno ripuliti da tutti i volontari il 19 settembre in occasione del World Cleanup Day - iniziativa sociale globale che si pone l’obiettivo di combattere il problema globale dell'inquinamento da rifiuti.

“Siamo molto soddisfatti del numero di persone che ha partecipato al concorso “Puliamo il tuo parco!” voluto da Vallelata per ricordare l’importanza del verde nelle nostre città. Abbiamo già ottenuto 25 mila voti, a dimostrazione che si tratta di un tema molto sentito dagli italiani, ancora di più dopo i mesi di lockdown. – dichiara Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese – Oggi invitiamo tutti a unirsi a Valletata e Legambeinte per una grande giornata di volontariato, un momento di impegno civico per godere al meglio dei nostri parchi del cuore”.

La campagna “Puliamo il tuo parco!”, sviluppata in collaborazione con Legambiente, rientra nel più ampio progetto “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale che coinvolge le persone per la pulitura di parchi, piazze, spiagge e fiumi del mondo.

«Puliamo il Tuo Parco! con Vallelata è una iniziativa di volontariato ambientale cui teniamo molto – dichiara Lorenzo Cecchi, Presidente del circolo Legambiente di Firenze – nonché un'azione civica di forte impatto emotivo e simbolico. Ripulire il Parco delle Cascine dai rifiuti è già di per sé importante, farlo durante il World Clean Up Day lo è ancora di più! Attraverso un'azione positiva e di sensibilizzazione, lanciamo un messaggio chiaro: l'obiettivo di vivere in un mondo più pulito e sostenibile è raggiungibile e richiede la collaborazione di tutti e tutte».

Fonte: Ufficio Stampa