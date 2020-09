Tenta rapina in un supermercato, poi dà in escandescenze: arrestato

Un 33enne è stato arrestato per rapina in un supermercato di Lucca, inoltre avrebbe opposto resistenza e minacciato i poliziotti intervenuti. Il fatto è avvenuto ieri (domenica 13 settembre) verso le 19 nella zona di San Vito.

L'uomo, di origini marocchine, aveva rubato in un supermercato e, appena arrivata la polizia, ha dato in escandescenze. Ha strappato la mascherina di un addetto alla sicurezza con una manata, per questo è stato steso a terra e arrestato, pur con difficoltà. Con lo scopo di farsi del male, ha preso il pavimento a testate.

Una volta accompagnato all’interno della volante, inoltre, il 33enne ha cominciato a prendere a calci lo sportello dell’auto di servizio, piegandolo e facendo saltare il finestrino blindato della macchina. Gli agenti sono stati costretti a immobilizzargli anche le gambe.

Anche all’interno degli uffici della Questura, alla presenza dei sanitari chiamati per valutare il suo stato di salute, l’uomo ha continuato a farsi del male, sia con violente testate al muro, sia strappandosi un ponte dentario con cui si è procurato alcuni tagli sulle braccia e sul collo.

Così facendo gli operatori sono stati costretti ad accompagnare l’arrestato in ospedale per le cure mediche. Dopo il piantonamento, l'uomo è stato portato in carcere.