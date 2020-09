Referendum sul taglio dei parlamentari, le ragioni del No all'Arci di Cigoli

Vista la scarsità di informazioni che circolano in merito al referendum di domenica e lunedì prossimo sulla diminuzione dei parlamentari, il circolo ARCI di Cigoli, il Comitato Giuseppe Gori e l’ANPI sezione di Montopoli-San Miniato ha deciso di organizzare un dibattito in merito.

Pertanto MARTEDI’ 15 SETTEMBRE ALLE ORE 21,15, sulla terrazza del circolo a Cigoli, viene organizzato un dibattito sul referendum relativo alla riduzione dei parlamentari

Introduce la riunione Giorgio Parlanti (Presidente della sezione ANPI di Montopoli-San Miniato)

Relatore Saulle Panizza (Professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Pisa).

L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle regole di prevenzione del COVID e all’aperto, tutti possono partecipare.

Visto che domenica 20 e lunedì 21 settembre siamo chiamati ad esprimere un Si o un No per il referendum costituzionale, oltre al rinnovo dei consiglieri e del presidente della Regione Toscana, gli organizzatori ritengono utile partecipare all’incontro di Cigoli per approfondire le diverse posizioni.

Fonte: ANPI Sezione Montopoli-San Miniato