Regionali 2020, Dugo (EV): "Ecco i punti della mia politica"

A Empoli si è formato un gruppo di 20 persone che hanno aderito al nuovo progetto di Europa Verde che sostituisce di fatto la storica Federazione dei Verdi.



Alle prossime Elezioni avranno in Giampiero Dugo il loro Candidato per il Consiglio Regionale.



Giampiero Dugo, storico segretario della Federazione dei Verdi della zona Empolese, ha 58 anni ed è nato a Empoli, E' iscritto ai Verdi dal lontano 1998 ed è da sempre in prima fila per la tutela del verde pubblico e nell'educazione ambientale.



Il mio programma per il Consiglio Regionale, h a come obiettivo di avviare un processo di conversione ecologica in tutti i campi attraverso una politica che pone le basi a dei cambiamenti radicali:



1 - Stop all'inquinamento, l’obiettivo è di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, i prossimi piani urbanistici devono tenere conto in particolar modo al verde pubblico e al preservare il patrimonio arboreo presente come valida soluzione alla riduzione della CO2, attraverso politiche rivolte ad una corretta manutenzione, con l'assunzione di giardinieri comunali, che ne assicurino lo stato di salute, inoltre bisogna individuare un processo di conversione ecologica dell’industria automobilistica, con la graduale eliminazione delle auto a benzina e diesel e la sostituzione con auto elettriche, mobilità sostenibile, piste ciclabili, incentivare il trasporto merci su rotaia e su mare.



2 - Conversione energetica che si ponga l’obiettivo, da qui ai prossimi anni, di arrivare alla produzione di energia rinnovabile al 100%.



3 - È necessaria un’agricoltura sostenibile per garantire una sicurezza alimentare nelle tavole degli italiani, dove troppe volte si servono cibi carichi di pesticidi. Va modificato il piano agricolo comunitario, le risorse devono essere indirizzate verso un’agricoltura biologica e di conseguenza contro gli OGM.



4 – Eliminazione della produzione della plastica e la sostituzione con la canapa, la plastica risulta ormai essere un vero e proprio problema da risolvere e bisogna farlo in fretta, la Canapa si è rivelata essere un ottima sostituta, sarebbe quindi il caso che le grandi aziende la incomincino a prendere in considerazione.



5 - Cure gratuite per gli animali domestici a chi detiene redditi bassi.



Cosa vogliamo lasciare ai vostri figli, un mondo green e pulito o un mondo inquinato dalla plastica, dallo smog e da altre sostanze tossiche?



Europa Verde