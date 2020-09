Regionali 2020, Giani insieme a Zingaretti a Pistoia

Saranno insieme sullo stesso palco di piazza Duomo a Pistoia Eugenio Giani e Nicola Zingaretti. L’appuntamento è per giovedì 17 settembre alle ore 21, quando entrambi chiuderanno a Pistoia la campagna elettorale per la Regione Toscana. Gli ultimi giorni di campagna elettorale saranno decisivi, ci sono ancora molti indecisi ed è necessario rivolgersi innanzitutto a loro. La presenza di Zingaretti e Giani è motivo di grande orgoglio: è in corso una mobilitazione senza precedenti del popolo di centrosinistra per difendere la Toscana, la sanità pubblica e i valori che hanno reso la Toscana una delle Regioni più apprezzate al mondo. La sfida è tra il centrosinistra e la destra:

non ci sarà alcun ballottaggio, la sfida si deciderà il 20 e 21 settembre.

Fonte: PD Provinciale di Pistoia