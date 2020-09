Regionali 2020, il centrodestra chiude la campagna elettorale in piazza della Repubblica

Sarà la centralissima Piazza della Repubblica di Firenze a ospitare, venerdì 18 alle ore 18.00, la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le regionali del Centrodestra. Ad annunciarlo, i Coordinatori regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, unitamente a un rappresentante della lista "Toscana Civica".

All'appuntamento fiorentino, saranno presenti, a sostenere Susanna Ceccardi candidata della coalizione, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, come migliore e significativo suggello unitario a un impegnativo quanto avvincente periodo pre-elettorale.

"Ci attendiamo tanta gente-affermano Daniele Belotti, Massimo Mallegni, Alessandro Tomasi ed Enrico Albini-ma principalmente auspichiamo che sia un pomeriggio di festa, un appuntamento assolutamente pacifico da concludere assieme, dopo intense settimane di confronto sui problemi, dialogando con tantissimi toscani."

"Ci auguriamo-precisa in particolar modo il Coordinatore della Lega-che tutto si possa svolgere regolarmente, senza nessun tipo di provocazione o intimidazioni che, purtroppo, abbiamo dovuto registrare a più riprese, anche negli ultimi giorni, specialmente nei confronti del nostro Segretario Federale."

"Noi-hanno concluso i rappresentanti del Centrodestra-abbiamo redatto, pur non obbligati, un preciso, articolato e qualificato programma per un completo rilancio della Toscana; altri, come il candidato del Pd, non ci sembra abbiano avuto la nostra identica sensibilità..."

Fonte: Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia-Toscana Civica