Ritorno a scuola, al Buontalenti Firenze uno studente in 'aula Covid'

L'istituto superiore Buontalenti di Firenze ha messo in pratica il protocollo anti-Covid sin dal primo giorno di scuola. Protagonista è uno studente di 15 anni che durante la seconda ora di lezione ha accusato un malessere allo stomaco.

Il ragazzo è quindi stato accompagnato nell''aula Covid' dal vicepreside, che è anche il referente Covid della scuola, che ha contattato i genitori.

"Il ragazzo - chiarisce la preside Francesca Cellai - aveva la febbre a 37, ma accusava anche il mal di gola, quindi, seguendo il protocollo, ho chiamato la mamma per farlo venire a prendere. La signora sosteneva che il figlio soffre di disturbi che gli provocano il vomito, ma io in queste situazioni ho il dovere di allontanare lo studente, anche per non mandare in ansia gli altri".

"E' stato un messaggio per tutti i genitori: in questa situazione non si può mandare i figli a scuola se stanno male, non si può più prendere con leggerezza una tosse o un mal di gola". Comunque conclude, "la famiglia non ci ha avvertito di niente, quindi immagino che il ragazzo domani torni a scuola".