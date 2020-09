Città metropolitana, scuola per scuola: modifiche e tragitti per il servizio urbano di trasporto pubblico locale

Campanella e partenza per i 42500 studenti del territorio metropolitano fiorentino. Stamani il Sindaco metropolitano e la consigliera della Metrocittà delegata alla Rete scolastica sono stati in visita agli istituti Gramsci, Peano e Saffi.

Gli uffici della Città Metropolitana hanno monitorato continuamente la situazione sia in ordine all'edilizia scolastica che ai trasporti. E' stata inviata una mail a tutti i dirigenti scolastici e ai Presidenti di Quartiere con un invito a segnalare eventuali problemi.

Su alcune direttrici del trasporto pubblico locale si è registrata poca utenza e sono giunte alcune segnalazioni per qualche problema di orario (su una direttrice in partenza da Barberino di Mugello) e di percorso.

Il consigliere delegato al Tpl ricorda che la Città Metropolitana di Firenze, grazie al confronto condotto in queste settimane con gli enti locali, i dirigenti scolastici e il gestore del servizio Tpl (Ataf, Busitalia), ha concordato orari e tragitti scuola per scuola, modifiche, tragitti e regole di comportamento per il servizio urbano ed extraurbano di trasporto pubblico locale. Gli orari e le indicazioni, scuola per scuola, sono pubblicati, consultabili e scaricabili ai seguenti indirizzi del sito web della Metrocittà:

https://www.cittametropolitana.fi.it/tpl-e-nuovo-anno-scolastico-ecco-modifiche-e-tragitti-per-il-servizio-urbano/

https://www.cittametropolitana.fi.it/tpl-nuovo-anno-scolastico-il-dettaglio-del-servizio-extraurbano/

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa