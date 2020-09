Sanremo Rock, premio per la band senese The Occasional

Si è conclusa da poco la 33^ ed ultima edizione di Sanremo Rock, il festival nazionale più importante in Italia per quanto riguarda la musica rock a 360° con al suo interno una sezione dedicata al pop, funk, jazz, etc, manifestazione dedicata ai nuovi talenti della musica. A vincere questa edizione sono stati i Magenta#9, band proveniente da Bologna per quanto riguarda la categoria rock, mentre i The Occasional da Siena, Toscana, sono la band che ha vinto la categoria Trend.

Alla Conduzione Laura Ghislandi e Gigio D’Ambrosio di radio RTL 102.5 e Gigi Zini, voce della Nazionale Italiana Cantanti.

I The Occasional nascono nel 2011 a Siena, da un gruppo di studenti fuori sede incontratisi per caso (da qui il nome “Occasionals”), e sono ad oggi attivi su tutto il territorio italiano; La band è costituita da 7 elementi, e propone brani scritti ed arrangiati autonomamente, completamente in italiano, con un genere che si può definire “world music”, con notevoli influenze che spaziano dal Folk al Rock, passando per lo Ska.

Il fulcro del progetto artistico della band, senese d’adozione ma “fuorisede” di origine, è la necessità della presenza della musica ovunque, (scuole, strada, locali ecc.) al fine di utilizzarla come mediatore di emozioni e come stimolante per “menti spente”.

Fonte: Ufficio Stampa