Scuola, Biffoni: "Una grande sfida, in bocca al lupo"

Oggi anche in Toscana ricomincia la scuola: bambini e ragazzi riprendono finalmente il loro ruolo di studenti in presenza, e non più solo attrraverso un computer. "Negli ultimi mesi il nostro obiettivo condiviso e non negoziabile è stato uno solo: tutti in classe, in sicurezza - afferma il presidente di AnciToscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni - I sindaci hanno lavorato fino all'ultimo minuto per adeguare alle norme anti Covid gli spazi a disposizione di studenti e personale scolastico; un impegno che abbiamo condiviso con i nostri assessori, gli uffici, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, con tutte le istituzioni. Voglio ringraziare tutti di cuore, a partire dai nostri delegati per la scuola e per la mobilità Sara Funaro e Paolo Omoboni".

Biffoni continua: "Nessuno ha la garanzia assoluta che non ci saranno problemi e che tutto sarà facile. Ma abbiamo fatto il possibile e anche di più, e siamo pronti e determinati ad affrontare difficoltà e criticità.A partire dai pochi casi dove sono state riscontrate positività". "Oggi però è il momento di partire - conclude il presidente - Sarà un anno speciale e pieno di sfide. A tutti noi, a tutti i ragazzi, agli insegnanti un grande in bocca al lupo. Evviva la scuola".

Fonte: Anci Toscana