Scuola Hack, Bagnai (MnC)"L'inaugurazione come la Festa dell'Unità"

In via preliminare il gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centro destra per Montelupo, formula i migliori auguri per una proficua ripresa dell’attività didattica in presenza, auspicando che le misure adottate nel rispetto del periodo emergenziale siano tali da non arrecare pregiudizi al personale docente e non docente , agli alunni e alle famiglie, perché a nostro avviso un buon ripristino della didattica tradizionale e dei servizi è da considerare bene comune e indice di corale assunzione di responsabilità.

Tuttavia non possiamo tacere sul fatto che nell’antivigilia della riapertura delle scuole si sia approfittato dell’inaugurazione del secondo lotto della Margherita Hack per trasformare un evento istituzionale aperto al pubblico in una parata assimilabile ad una sorta di festival dell’Unità , per effetto della presenza di soli parlamentari del PD , e addirittura del candidato capolista alle elezioni regionali nel collegio di Montelupo.

Abbiamo presentato un’interpellanza , perché a nostro avviso le modalità di svolgimento dell’evento non hanno tenuto conto della legge 28/2000 che nel periodo che va dalla convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto , vieta ad ogni pubblica amministrazione ogni forma di comunicazione che non sia impersonale.

Vedere soltanto esponenti del partito di maggioranza che governa il Comune ci è parsa una brutta caduta di stile inopportuna per le circostanze temporali in cui è maturata e poiché non è accettabile una concezione proprietaria delle istituzioni auspichiamo che ci possa essere fornita la prova documentale che non si erano rivolti inviti unilaterali.

Daniele Bagnani, Montelupo nel Cuore-Cdx