Scuolabus, nuovo servizio per la Toti di San Vincenzo a Torri

L’Amministrazione Comunale di Scandicci ha potenziato gli scuolabus sul territorio per l’anno scolastico 2020/2021, dedicando un terzo servizio esclusivamente alla scuola primaria Enrico Toti di San Vincenzo a Torri, che quest’anno parte con la prima classe di una nuova sezione a indirizzo Montessoriano. Il nuovo servizio con il terzo scuolabus, con inizio martedì 15 settembre, è stato predisposto dall’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Scandicci che ha organizzato il percorso in base alle esigenze delle famiglie degli alunni iscritti alla nuova sezione della Toti, che abitano in zone diverse di un territorio più vasto. Il nuovo tragitto di scuolabus dedicato alla scuola primaria Enrico Toti di San Vincenzo a Torri va ad affiancarsi ai servizi di trasporto scolastici già attivi negli scorsi anni: altri due scuolabus per gli alunni delle scuole materne e cinque linee scolastiche di linee di trasporto pubblico locale, ovvero S1 ed S3 e 61, 62 e 63 di Linea Spa, servizi che hanno avuto inizio con il primo giorno di scuola lunedì 14 settembre. Sia sugli scuolabus che sui mezzi del trasporto pubblico locale scolastici sono attivi servizi di accompagnamento curati dalle associazioni Auser e Anteas.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa