Scuole al via a Volterra, Santi: "Grande soddisfazione"

Lunedì 14 settembre 2020 sono riaperte tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai servizi educativi alle secondarie di secondo grado presenti a Volterra.

"Una grande soddisfazione - dichiara il sindaco Giacomo Santi - vedere gli studenti e le studentesse tornare a scuola. Dopo mesi di lavoro oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante grazie al lavoro dei nostri uffici e della scuola."

"Questo anno la riapertura delle scuole non è stata semplice né scontata - dichiara Viola Luti assessora all'Istruzione del Comune di Volterra - ma, grazie a un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a garantire le lezioni in presenza, i servizi di mensa e di trasporto a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta senza escludere nessuno e senza aumentare le tariffe."

L'amministrazione comunale, infatti, tramite i suoi uffici ( Ufficio Istruzione, Ufficio Tecnico ed operai) e in collaborazione con le istituzioni preposte (Regione Toscana, Provincia di Pisa, Dirigenti scolastiche, rappresentanti dei genitori, tecnici, responsabili del trasporto pubblico locale, cooperative del trasporto scolastico e della mensa, Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione), ha lavorato nei mesi scorsi per permettere il rientro a scuola in totale sicurezza.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa