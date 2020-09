Silos di cemento si inclina, il sindaco invita a stare a casa

Ieri sera un silos contenente 900 tonnellate di cemento si è inclinato nello stabilimento Colacem di Rassina, nel comune di Castel Focognano. Per questo il sindaco ha invitato la cittadinanza a restare a casa, in quanto si potrebbe sprigionare una nube.

La struttura, rassicura l'amministrazione comunale in contatto con l'azienda, è in un'area di cantiere, il crollo quindi non comporterebbe conseguenze per la popolazione, se non quella della possibile nube.

L'azienda sta provvedendo allo svuotamento del silos per puntellarlo con una gru. Il sindaco ha assicurato che al termine delle operazioni la popolazione sarà avvisata tramite megafono dalla polizia municipale.