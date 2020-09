Uno studente di 16 anni è caduto da un lucernario sul tetto della scuola che frequenta a Sansepolcro. L'elisoccorso inviato dai sanitari del 118 ha trasferito in codice giallo il giovane all'ospedale di Careggi a Firenze. Ha riportato diverse ferite e fratture. Non sono noti i motivi per cui il giovane si trovasse sul lucernario. Oltre al 118,presenti le forze dell'ordine e i vigili dl fuoco.