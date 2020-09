Superenalotto, doppio 5 tra Cascina e Massa

Il SuperEnalotto mette a segno una doppietta sulla tratta Pisa-Massa Carrara. L’appuntamento di sabato 12 settembre ha visto realizzare due "5" da 16.440,88 euro ognuno. Il primo è stato centrato a Cascina, in provincia di Pisa presso il tabacchi situato in via Nazario Sauro 183 mentre il secondo a Montignoso, Massa Carrara, nel Bar Grillo in via Acquala 6. La caccia al Jackpot ripartirà invece domani, quando verranno messi in palio 38,7 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.