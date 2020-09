Ti Bado, la nuova start up che 'accelera' con I Consultant

Ti Bado è un progetto uscito dal programma di accelerazione di I Consultant, che ha superato le prime fasi di testing. Giovane, tutto al femminile: un progetto per digitalizzare la ricerca e la gestione di badanti, colf e baby sitter.

Un sito web nel quale è possibile assicurare e trovare le lavoratrici domestiche in modo semplice e rapido, e nel quale è possibile poi gestire i documenti che mensilmente vengono prodotti da consulenti del lavoro (buste paga, cedolini).

Una piattaforma web che si basa su concetti di semplicità, immediatezza e calore. Un posizionamente definito nei mesi in I Consultant, durante i quali l’applicazione è stata testata a più riprese per risultare comprensibile per gli utenti che dovranno poi usufruirne. Un piccolo successo, che presto sarà ufficialmente online e attivo al pubblico.

Al via la nuova call di Collisione, il programma di accelerazione per le aziende, targato I Consultant

Nel frattempo (dal primo luglio) sono state ufficialmente riaperte le candidature per partecipare a Collisione, il programma di accelerazione per start up e piccole-medie imprese: un percorso innovativo per le aziende, realizzato da I Consultant.

I Consultant è un’azienda di servizi, con sede a Montelupo Fiorentino, che segue le imprese del territorio, locale, ma anche a livello nazionale, a 360 gradi: proprio in quest’ottica ha deciso di creare un percorso di accelerazione per aiutare le aziende stesse a migliorare il proprio business ed affermarsi ognuna nel proprio mercato.

Scopriamo il programma di accelerazione

Un percorso di 24 settimane in cui le imprese che vi accederanno saranno seguite e affiancate da una rete di professionisti in grado di aiutarle a creare e ristrutturare il proprio modello di business, in grado di curare l’immagine aziendale e migliorare il brand, fino ad accompagnare gli imprenditori di fronte a possibili finanziatori e investitori, così da accelerare lo sviluppo della realtà aziendale.

I 6 mesi del programma di accelerazione saranno così articolati:

- 14 settimane dedicate alla costruzione del business: il progetto viene analizzato e riformulato al meglio;

- 7 settimane dedicate alla costruzione del brand: viene migliorata o sviluppata l’immagine aziendale, dal logo agli elementi di comunicazione essenziali;

- 3 settimane dedicate alla presentazione del business: il progetto di business viene presentato ad istituti di credito e a possibili finanziatori, e le start up selezionate vengono affiancate nella richiesta di fondi regionali, nazionali e europei

Come lavora il team di Collisione

Il team che affiancherà le realtà che parteciperanno al programma di accelerazione è costituito da professionisti altamente preparati con competenze e conoscenze complementari: dalla finanza agevolata alla strategia di business, dalla contrattualistica allo sviluppo web.

Fondamentale è il rapporto che si instaura tra le aziende partecipanti e il team che le seguirà: un rapporto che va oltre la semplice consulenza, ma che pone le proprie fondamenta nel confronto, nel coinvolgimento, nella concretezza, ma soprattutto nel lavoro di squadra.

Come accedere al programma

A Collisione possono partecipare tutte quelle aziende che sono start up già registrate nel registro delle start up innovative.

Per accedere al percorso di Collisione è necessario candidarsi sul sito internet collisione.iconsultant.it, attraverso un semplice form di candidatura. Dopodichè i candidati saranno ricontattati per un colloquio orale, dando la possibilità così di approfondire meglio la propria realtà e definire le necessità da sviluppare.

Una volta terminato il tempo per le candidature, il team di I Consultant, valutati tutti i progetti, sceglierà le due realtà più idonee, facendole entrare definitivamente in Collisione, dove potranno usufruire di tutta la consulenza e formazione in materia di strategia di business, di controllo di gestione, di ottimizzazione delle risorse e di promozione e comunicazione. Le aziende entrano nel programma “smarrite” ed escono funzionanti e competitive!

La call di candidatura è già aperta e si chiuderà il prossimo 30 settembre! Affrettatevi a presentare il vostro progetto e aprirvi così la strada per far decollare il vostro business.

E per chi non accede al programma?

Niente paura: all’interno di Collisione è possibile trovare dei pacchetti su misura costruiti proprio per le aziende che vogliono ristrutturare il proprio business, rafforzarlo e/o costruirlo.

Inoltre presto verrà attivato un percorso preliminare rispetto a Collisione, che affiancherà chi ha un’idea di business nella fase di testing, un momento fondamentale nel ciclo vitale di ogni start up per capire se la propria idea abbia possibilità o meno nel mercato.