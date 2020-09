Tramvia a Lastra a Signa, Giovannini (FI): "Proposta irrealizzabile"

"La tramvia a Lastra a Signa? A quando la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo porto della Toscana a Porto di Mezzo?" È con una battuta che Paolo Giovannini, capolista di Forza Italia nel collegio della Piana, commenta la proposta avanzata dal Pd di portare la tramvia dal parcheggio di Villa Costanza fino a Lastra a Signa.

"La nostra città", spiega Giovannini che è anche capogruppo azzurro a Lastra a Signa, "ha già un collegamento diretto con Firenze che è rappresentato dalla fermata ferroviaria. Estendere la tramvia a Lastra a Signa risulta una promessa francamente irrealizzabile ed anche inutile. Quando tempo ci vorrebbe per raggiungere Firenze? Il mezzo pubblico per essere preferibile al mezzo privato deve essere rapido ed efficiente, caratteristiche queste che non potrebbero essere garantite dalla tramvia che consentirebbe di raggiungere Firenze in tempi biblici. Non solo, anche la stessa realizzazione del tracciato tramviario sulle strade di Lastra a Signa, risulta già sulla carta praticamente impossibile. Piuttosto che promuovere promesse roboanti e irrealizzabili, continua il capolista azzurro, concentriamoci sulle cose concrete e finanziabili che possono davvero costituire una risposta importante alle esigenze dei lastrigiani: valorizziamo la fermata ferroviaria, diamo il via ai lavori alla rotonda, promessi da anni e ancora non realizzati, incrementiamo il numero dei treni in fermata ed equipariamo il prezzo del biglietto del treno a quello dell’autobus. Queste sono le priorità per la città delle quali presto si occuperà il centrodestra non appena saremo al governo della Regione, conclude il capolista".

Fonte: Ufficio Stampa