Uisp Empoli Valdelsa, tornano i corsi fitness

Da oggi, lunedì 14 settembre, riparte la nuova stagione dei corsi fitness organizzati dalla Uisp Empoli Valdelsa APS. Tante le attività messe in programma, nonostante le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria: Pilates, Yoga, Caraibico Slim Fast, Forma Più, Yogilates. I corsi, tenuti dai nostri istruttori qualificati ed esperti, si svolgeranno in diversi locali tra palestre e case del popolo nel pieno rispetto della normativa anticontagio da Covid.

Il programma prevede per ora quattro luoghi, nei quali si svolgeranno le attività. Il palazzetto dello sport Aramini di Empoli, I circoli Arci di Villanuova e Martignana a Empoli e quello di Montespertoli. Le lezioni saranno da un'ora ciascuna. Ma entriamo nel dettaglio. Chi vuole seguire il corso di Pilates può segliere tra le seguenti opzioni. Al PalAramini il lunedì e il mercoledì dalle 13,15, il martedì dalle 19 e il venerdì dalle 19,30. Al circolo di Villanuova il mercoledì dalle 19,30. Alla casa del popolo di Montespertoli il lunedì e il mercoledì dalle 9. Al circolo di Martignana il mercoledì dalle 18,30.

Chi invece vuole seguire il corso di Forma+ le lezioni si terranno tutte al PalAramini il lunedì dalle 19, il martedì dalle 20, il mercoledì dalle 19,15 e il giovedì dalle 20. Per il Caraibico Slim Fast, invece, l'appuntamento è sempre al PalAramini il lunedì dalle 20 (avanzato) e sempre il lunedì dalle 21 (base), il mercoledì dalle 20,15 (avanzato) e il giovedì dalle 21 (intermedio). Il corso di Yoga si terrà al circolo di Villanuova il mercoledì dalle 18,30. Mentre quello di Yogilates ancora al circolo di Villanuova il venerdì dalle 19.

Per iscriversi ai corsi è necessario recarsi direttamente presso il comitato Uisp territoriale, in via XI Febbraio 28/A, con il certificato medico sportivo non agonistico.

Fonte: Uisp - Ufficio stampa